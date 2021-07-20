Трое полицейских пострадали при падении лифта на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Маршала Чуйкова Карта всех событий

При падении лифта на юго-востоке города пострадали три сотрудника полиции, их госпитализировали. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу во вторник, 20 июля.

Инцидент произошел на улице Маршала Чуйкова. Причины и обстоятельства происшествия уточняются, сообщили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка.

15 июля лифт упал с высоты примерно пяти метров. Пострадали двое рабочих 38 и 39 лет, находившихся в этот момент в кабине. С различными травмами они были госпитализированы. СК занимается установлением обстоятельств и причин инцидента.

По данным источника «ВМ», лифт упал во время проводимого планового ремонта. У одного из рабочих сломана нога.

Подобная история произошла в 2020 году в Благовещенске. Лифт упал вместе с находящимися в нем двумя рабочими. Оба пострадавших были госпитализированы, они получили серьезные травмы.