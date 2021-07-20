«Мама сразу вызвала полицию»: семилетнего сына Стаса Пьехи жестоко избили

Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Соседи Стаса Пьехи по коттеджному поселку напали на его семью, в результате чего 7-летний сын певца Петя получил сотрясение мозга и многочисленные травмы. Это произошло в понедельник, 19 июля.

Стас Пьеха развелся с моделью Наталией Горчаковой несколько лет назад. У экс-супругов растет сын Петр, и отец старается как можно больше участвовать в его воспитании.

Ребенка избили соседи по коттеджному поселку Рощино под Петербургом. Именно там проводили последнее время Горчакова, ее сын Петя и еще несколько членов семьи. Ничего необычного не происходило, мама с сыном лишь хотели отдохнуть. Однако вскоре после их приезда в соседний особняк заселилась жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. 7-летний сын артиста познакомился и начал общаться со средним ребенком, но в какой-то момент Безбородова стала препятствовать их дружбе.

Петя на это обиделся и решил напакостничать — он схватил карандаш и воткнул его в надувной бассейн.

— Когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Мама Пети, узнав о случившемся, сразу вызвала полицию, — рассказал «StarHit» очевидец произошедшего.

Стас Пьеха уже обратился к известному адвокату Сергею Жорину, который сказал, что считает необходимым передать дело в суд.

Известный российский певец Стас Пьеха рассказал историю появления необычной версии известной русской песни «Ах, Самара-городок», которую он исполнил на телешоу «Маска» в костюме Неваляшки.