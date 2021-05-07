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Стас Пьеха рассказал, как создавалась знаменитая песня для шоу «Маска»
Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Стас Пьеха рассказал, как создавалась знаменитая песня для шоу «Маска»

Анастасия Колоскова

Звезды

Известный российский певец Стас Пьеха рассказал историю появления необычной версии известной русской песни «Ах, Самара-городок», которую он исполнил на телешоу «Маска» в костюме Неваляшки.

По словам исполнителя, у авторов передачи изначально была идея, чтобы его персонаж спел народную композицию. Однако решение о такой необычной манере исполнения пришло случайно.

— Я распевался в студии и делал перескоки с голоса на фальцет, так я часто распеваюсь, когда надо по-быстрому реабилитироваться... Ребята в студии услышали и говорят: «Надо Самару с этими твоими йодлями сделать», — написал Пьеха на своей странице в соцсети Instagram.

Певец назвал этот музыкальный эксперимент «дико трэшовым и кринджовым» и отметил, что зрители встретили его спокойно и без оваций.

«Получилось здорово и очень ностальгично»; «Это очень круто, и йодль, и страусы. Брависсимо»; «Обалденно многогранно!», — поддержали музыканта подписчики в комментариях.

Ранее Стас Пьеха заявил, что Дана Борисова не поборола зависимость.

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Стас Пьехапевецшоу «Маска»
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