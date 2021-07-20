Почти миллион украинцев получили гражданство России с 2016 по 2020 год

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С 2016 по 2020 год 978 тысяч украинцев получили гражданство России. Об этом во вторник, 20 июля, рассказал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью французскому журналу Politique Internationale.

По его словам, за гражданством России обращались не только жители Донбасса, но и украинцы из других регионов страны.

Козак уточнил, что власти РФ принимали решение о выдаче паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке, так как это была «гуманитарная мера».

— Решение о выдаче паспортов не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения ДНР и ЛНР в состав России, — приводятся слова Козака на сайте посольства России во Франции.

Он уточнил, что с 2019 по 2020 год около 2,5 миллиона украинцев, находящихся в России, встали на миграционный учет.

Козак также предупредил о реакции Москвы в случае геноцида русскоязычных в Донбассе. По его словам, в подобном случае в ситуацию будет вмешиваться не только Россия, но и все мировое сообщество.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.