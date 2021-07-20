«Останется лишь половина»: демограф предрек человечеству вымирание через сто лет

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Проблема сокращения численности населения касается всего мира. Чтобы не исчезнуть из истории, России необходимо следовать примеру Китая. Об этом «Вечерней Москве» заявил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, комментируя решение об отмене штрафов на третьего ребенка в КНР.

— После фактической отмены принципа «одна семья — один ребенок» в 2016 году (по факту разрешение двух детей — прим. «ВМ»), рождаемость в Китае только продолжала падать. Боюсь, что то же самое мы будем наблюдать и сегодня. Этот уникальный и трагический эксперимент, начавшийся еще в 60-х годах, чтобы свести дело к малодетной семье, — это нетрудно. А в обратную сторону, даже какие-то экономические стимулы, они практически не работают. Из этого для России следует вынести только один момент. Мы уже, как и китайцы, в этой полуторадетной семье (математический коэффициент — прим. «ВМ»). Чтобы не исчезнуть из истории, нужно, чтобы в России у половины населения было три-четыре ребенка, — дополнил Юрий Крупнов.

По мнению собеседника «ВМ», если этого не произойдет, то к концу столетия на планете останется лишь половина населения. Даже в Китае, по всем прогнозам, к концу столетия, возможно, будет меньше миллиарда человек, добавил Крупнов. Как заключил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, вопрос увеличения рождаемости является всемирным и Россия здесь должна показать пример.

По данным Федеральной службы статистики, численность населения России сокращается с 2018 года: тогда количество жителей уменьшилось на 99 700 человек. На проблемы демографии еще год назад в послании Федеральному Собранию обращал внимание президент России, назвав их одним из главных вызовов, которые стоят перед властью. Глава государства перечислил меры поддержки семей, необходимые для преодоления демографического кризиса. Среди них — повышение единовременных и ежемесячных пособий, а также выплата материнского капитала при рождении первенца.