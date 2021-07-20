Мужчина похитил компьютерные мышки стоимостью почти десять тысяч рублей в Москве

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Россия, Москва, Зеленодольская улица Карта всех событий

Иногородний житель похитил три компьютерные мышки из магазина бытовой техники на юго-востоке города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу во вторник, 20 июля.

Инцидент произошел на улице Зеленодольской. 37-летний мужчина, находясь в магазине, сорвал мышки общей стоимостью 9270 рублей с магнитов и направился к выходу.

Его задержал сотрудник полиции. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый, уточнили в ведомстве, находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Подобный инцидент случился в центре Москвы 20 июля. Женщина оставила сумку с кошельком, в котором находилось 200 тысяч рублей и 700 евро, в приемной кабинета, а затем вышла оттуда, не заперев дверь.

Спустя 20 минут она вернулась и поняла, что деньги украли. В результате инцидента на место выехали следственно-оперативная группа и кинолог с собакой.