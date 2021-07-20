«Просыпаюсь, чтобы выпить таблеточку»: Юдашкин рассказал о борьбе с онкологией

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В 2020 году у модельера Валентина Юдашкина диагностировали онкологию. Кутюрье поделился о своих планах на жизнь и о том, как борется с недугом.

— Я просыпаюсь, чтобы выпить таблеточку в положенное время, как бы смешно это ни звучало. А потом, конечно же, я сажусь за письменный стол. Мне нужно разобрать кучи набросков, которые скопились за годы полетов. Я летал по 64 часа в месяц. Много эскизов, нарисованных в дорожных блокнотах, — рассказал Юдашкин в интервью Вячеславу Манучарову на его YouTube-канале.

Близкие и родные дизайнера помогают ему бороться с недугом. 57-летнего модельера поддерживают супруга Марина и дочь Галина. По словам Юдашкина, именно близкие не давали ему «пускать сопли».

Российский кутюрье также уделяет много внимания своим внукам, пятилетнему Толе и трехлетнему Аркаше. Это отвлекает Юдашкина от грустных мыслей.

— Я стал радоваться тому, что есть. У меня нет огромнейших планов, то есть я не живу на десятилетия, чем я жил всегда. Я живу какими-то отрезками очень короткими, насколько по здоровью, по состоянию я могу распланировать. На десять лет я даже не возьмусь это делать, не хочу, — отметил модельер.

12 июля 2021 года известный российский кутюрье Валентин Юдашкин переболел COVID-19. По словам модельера, еще осенью 2020 года он вакцинировался, благодаря чему переболел коронавирусом в легкой форме.