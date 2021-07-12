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Модельер Юдашкин переболел коронавирусом

Анастасия Колоскова

Общество
Модельер Юдашкин переболел коронавирусом
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Известный российский кутюрье Валентин Юдашкин переболел COVID-19. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает «Интерфакс».

По словам модельера, положительный результат ПЦР-теста он получил, вернувшись из Италии.

— Слава богу, что еще осенью прошлого года я сделал прививку от COVID-19, что, по словам врачей, позволило мне перенести заболевание в легкой форме,— цитирует Юдашкина издание.

Он с сожалением отметил, что не успел ревакцинироваться, выразив уверенность, что в этом случае болезнь обошла бы его стороной.

Напомним, уже много лет известный кутюрье Валентин Юдашкин борется с онкологией. Врачи поставили ему неутешительный диагноз — рак пищевода.

Ранее сообщалось, что медики не могут вывести из комы актера и музыканта Петра Мамонова, который в тяжелом состоянии на фоне коронавируса находится в больнице в Коммунарке.

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