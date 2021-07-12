Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мамонова не могут вывести из комы

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Мамонова не могут вывести из комы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Медики не могут вывести их комы актера и музыканта Петра Мамонова. Об этом сообщила его супруга Ольга.

— Они отменили все лекарства, но из комы он пока не выходит, делает какие-то неосознанные вещи, например глаза открывает, но все это неосознанно, — приводит слова Мамоновой РИА Новости.

Жена артиста рассказала, что он находится на ИВЛ, но также делает и самостоятельные вдохи. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, но стабильное.

Напомним, в воскресенье, 11 июля, сообщалось, что состояние Мамонова стало критическим. У артиста легкие поражены на 85 процентов, отказывают почки и наблюдаются проблемы с сердцем. Врачи отказались делать какие-либо прогнозы.

О госпитализации Мамонова с COVID-19 в Коммунарку стало известно 1 июля. Музыканту 70 лет, почти два года назад он перенес обширный инфаркт и две операции.

Ранее его супруга рассказала о том, что артиста вывели из искусственной комы, но он еще подключен к аппарату ИВЛ.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1954 года в Москве. Стал известен благодаря ролям в картинах «Остров» и «Царь» режиссера Павла Лунгина. С 1984 года выступает в составе группы «Звуки Му». Он ее основатель и бессменный лидер, несколько раз полностью менял состав, но продолжал выступать.

Читайте также:
коронавирусПетр Мамоновтяжелое состояние
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Патрики не для всех

Наталия Покровская
Наталия Покровская

На зеркало пенять нет смысла

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Все мнения
О проекте