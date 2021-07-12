Мамонова не могут вывести из комы

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Медики не могут вывести их комы актера и музыканта Петра Мамонова. Об этом сообщила его супруга Ольга.

— Они отменили все лекарства, но из комы он пока не выходит, делает какие-то неосознанные вещи, например глаза открывает, но все это неосознанно, — приводит слова Мамоновой РИА Новости.

Жена артиста рассказала, что он находится на ИВЛ, но также делает и самостоятельные вдохи. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, но стабильное.

Напомним, в воскресенье, 11 июля, сообщалось, что состояние Мамонова стало критическим. У артиста легкие поражены на 85 процентов, отказывают почки и наблюдаются проблемы с сердцем. Врачи отказались делать какие-либо прогнозы.

О госпитализации Мамонова с COVID-19 в Коммунарку стало известно 1 июля. Музыканту 70 лет, почти два года назад он перенес обширный инфаркт и две операции.

Ранее его супруга рассказала о том, что артиста вывели из искусственной комы, но он еще подключен к аппарату ИВЛ.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1954 года в Москве. Стал известен благодаря ролям в картинах «Остров» и «Царь» режиссера Павла Лунгина. С 1984 года выступает в составе группы «Звуки Му». Он ее основатель и бессменный лидер, несколько раз полностью менял состав, но продолжал выступать.