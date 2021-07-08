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Петра Мамонова начали выводить из искусственной комы

Полина Долганова

Общество
Петра Мамонова начали выводить из искусственной комы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российского актера и музыканта Петра Мамонова начали выводить из состояния искусственной комы. Артист все еще подключен к аппарату ИВЛ, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Об этом в четверг, 8 июля, сообщила его супруга Ольга Мамонова.

— Со вчерашнего дня «капельку» убрали (начали выводить из комы — прим. «ВМ»), пальцем он пошевелил. Это вот так вот делается. Состояние оценивается как крайне тяжелое, дыхание — ИВЛ, пока что вот так, — цитирует супругу музыканта агентство городских новостей «Москва».

Ранее жена актера рассказала, что врачи планируют попробовать «очень аккуратно» вывести его из медикаментозного сна и вернуть артисту самостоятельное дыхание.

О госпитализации Мамонова с коронавирусом в Коммунарку стало известно 1 июля. Музыканту 70 лет, почти два года назад он перенес обширный инфаркт и две операции.

Петр Мамонов родился в Москве 14 апреля 1951 года. Широкой общественности он известен благодаря своей роли в кинокартинах режиссера Павла Лунгина «Остров» и «Царь». Музыкант также прославился благодаря группе «Звуки Му», которая впервые выступила для большой аудитории в 1984 году.

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