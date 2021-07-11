СМИ: У Петра Мамонова отказывают почки, состояние критическое

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Состояние российского актера и музыканта Петра Мамонова стало критическим. У него наблюдаются множественные проблемы со здоровьем. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщает источник Пятого канала.

По информации источника, у артиста легкие поражены на 85 процентов, отказывают почки и наблюдаются проблемы с сердцем. Врачи оценивают его состояние как критическое и не готовы делать никаких прогнозов.

Напомним, что 10 июля жена музыканта утверждала, что его состояние улучшилось и из крайне тяжелого перешло в тяжелое.

О госпитализации Мамонова с COVID-19 в Коммунарку стало известно 1 июля. Музыканту 70 лет, почти два года назад он перенес обширный инфаркт и две операции.

Ранее его супруга рассказала о том, что артиста вывели из искусственной комы, но он еще подключен к аппарату ИВЛ.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1954 года в Москве. Стал известен благодаря ролям в картинах «Остров» и «Царь» режиссера Павла Лунгина. С 1984 года выступает в составе группы «Звуки Му». Он ее основатель и бессменный лидер, несколько раз полностью менял состав, но продолжал выступать.