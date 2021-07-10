Состояние Петра Мамонова улучшилось

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Состояние российского музыканта и актера Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом, улучшилось. Об этом в субботу, 10 июля, заявила его жена Ольга Мамонова.

— Сегодня десятые сутки его дыхание поддерживается на ИВЛ, но вчера вечером и сегодня утром врачи впервые сказали, что состояние не крайне тяжелое, а тяжелое, — рассказала она РИА Новости.

О госпитализации Мамонова с COVID-19 в Коммунарку стало известно 1 июля. Музыканту 70 лет, почти два года назад он перенес обширный инфаркт и две операции.

Ранее его супруга рассказала о том, что артиста вывели из искусственной комы, но он еще подключен к аппарату ИВЛ.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1954 года в Москве. Стал известен благодаря ролям в картинах «Остров» и «Царь» режиссера Павла Лунгина. С 1984 года выступает в составе группы «Звуки Му». Он ее основатель и бессменный лидер, несколько раз полностью менял состав, но продолжал выступать.