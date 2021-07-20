«Больше ни рубля, ни евро»: возлюбленный Макеевой отказался платить алименты детям

Фото: instagram/makeevan

Супруг актрисы Анастасии Макеевой Роман Мальков отказался платить деньги на содержание своих троих детей, которые проживают с матерью Светланой Мальковой в Словении. В доказательство этого бывшая жена предпринимателя опубликовала в своем Instagram-аккаунте скрин их переписки.

Светлана обратилась к Малькову с просьбой перевести деньги для оплаты еды, жилья и секций для детей. Бывший муж отказал ей, назвав одной из причин — «неуважительное» отношение к нему наследников.

В своих сообщениях Роман Мальков настаивает на переезде детей в Россию.

— На родине будет их жизнь и все секции, — ответил возлюбленный Макеевой бывшей супруге.

Светлана пояснила, что эту переписку вела с экс-супругом еще в минувшем январе. По словам мужчины, он будет готов содержать детей, если они проявят уважение к отцу.

— Они должны общаться с отцом без шантажа и хамства, — настаивает Мальков.

Светлана упрекнула предпринимателя, что проблем с переводами от него не возникало до тех пор, пока в его жизни не появилась «Настенька».

— Больше ни рубля, ни евро, ничего, — заключил Мальков, уточнив, что платить алименты будет только после решения суда.

Фото: instagram.com/@svetamalkova

Актриса Анастасия Макеева и бизнесмен Роман Мальков поженились в мае этого года. Мужчина оставил жену и четверых детей ради артистки. Весной этого года старшего сына, 16-летнего Андрея, мужчина перевез в Москву, а трое младших остались жить с мамой в Словении.

Роман и Светлана Мальковы прожили в браке 17 лет. У них трое общих сыновей и дочь. Старший сын Андрей живет с отцом и мачехой в России и не очень хорошо относится к матери.

Остальные трое детей живут с матерью в Словении. Суд после развода пары назначил алименты на каждого ребенка.