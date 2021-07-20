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Скончался выдающийся ученый Василий Глухих

Анастасия Колоскова

Общество
Скончался выдающийся ученый Василий Глухих
Фото: NASA / НИИЭФА имени Д. В. Ефремова, ОИТ

Выдающийся ученый, специализирующийся в области термоядерной энергетики, академик Российской академии наук Василий Глухих умер на 93-м году жизни 19 июня. Об этом сообщили в Научно-исследовательском институте электрофизической аппаратуры имени Ефремова (НИИЭФА, Санкт-Петербург).

— Вся трудовая деятельность Василия Андреевича была неразрывно связана с НИИЭФА, куда он поступил инженером-исследователем в 1953 году после окончания института и прошел путь до руководителя предприятия (Директор НИИЭФА с 1974 по 2003 годы), — говорится в некрологе, опубликованном на сайте учреждения.

Глухих внес неоценимый вклад в развитие электрофизической аппаратуры не только на родине, но и в мире, отмечают коллеги ученого.

Академик был награжден многочисленными наградами, среди которых Ленинская премия, Государственная премия СССР и Госпремии России по науке и технике, премии правительства РФ в области образования. Кроме того, Глухих был удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.

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