Климова показала, как ее пятилетняя дочь мастерски плавает под водой

Фото: instagram.com/klimovagram

Актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Звезда опубликовала в своем Instagram, как младшая дочь Белла бесстрашно плавает под водой.

Звезда приобщает к спорту младшую дочку, которую родила в браке с Гелой Месхи. Екатерина Климова совершенно недавно отдала дочь на плавание, и пятилетняя Белла уже добилась неплохих результатов.

Девочка бесстрашно ныряет в бассейн и мастерски, задерживая дыхание, проплывает несколько метров под водой.

Климова опубликовала видеоролик, на котором запечатлела, как маленькая Белла плавает под водой.

Младшая дочь Климовой Белла

4 июля 2021 года Екатерина Климова опубликовала новые семейные снимки на своей страничке в Instagram. Звезда вместе с детьми отправилась в поездку, и они сделали серию забавных фото прямо в машине.

Екатерина Климова воспитывает сыновей Матвея и Корнея от бывшего супруга, актера Игоря Петренко, а также дочку Изабеллу от Гелы Месхи, с которым развелась в 2019 году. У артистки есть еще старшая дочь — Елизавета, рожденная в первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым.