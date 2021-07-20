Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Климова показала, как ее пятилетняя дочь мастерски плавает под водой

София Долганова

Общество
Климова показала, как ее пятилетняя дочь мастерски плавает под водой
Фото: instagram.com/klimovagram

Актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Звезда опубликовала в своем Instagram, как младшая дочь Белла бесстрашно плавает под водой.

Звезда приобщает к спорту младшую дочку, которую родила в браке с Гелой Месхи. Екатерина Климова совершенно недавно отдала дочь на плавание, и пятилетняя Белла уже добилась неплохих результатов.

Девочка бесстрашно ныряет в бассейн и мастерски, задерживая дыхание, проплывает несколько метров под водой.

Климова опубликовала видеоролик, на котором запечатлела, как маленькая Белла плавает под водой.

Климова показала, как ее пятилетняя дочь мастерски плавает под водойМладшая дочь Климовой Белла

4 июля 2021 года Екатерина Климова опубликовала новые семейные снимки на своей страничке в Instagram. Звезда вместе с детьми отправилась в поездку, и они сделали серию забавных фото прямо в машине.

Екатерина Климова воспитывает сыновей Матвея и Корнея от бывшего супруга, актера Игоря Петренко, а также дочку Изабеллу от Гелы Месхи, с которым развелась в 2019 году. У артистки есть еще старшая дочь — Елизавета, рожденная в первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым.

Читайте также:
водный спортЕкатерина Климовазвездные дети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Проверки ведутся круглогодично

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лучшим внезапно стал «ужастик»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нагорный Карабах: миротворчество на минном поле

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Короли коронабизнеса: почему ПЦР-тесты стоят дорого

Все мнения
О проекте