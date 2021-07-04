«Даже не верится, что все ваши»: Климова опубликовала фото из поездки с детьми

Фото: instagram.com/klimovagram

Актриса Екатерина Климова опубликовала новые семейные снимки на своей страничке в Instagram. Звезда вместе с детьми отправилась в поездку и они сделали серию забавных фото прямо в машине.

На первых кадрах дети и звездная мама дружно позируют перед объективом камеры. Климова сидит за рулем, рядом с ней на пассажирском сидении старшая дочь Лиза, на задних креслах расположились младшие — два сына Матвей и Корней, а также еще одна дочка актрисы Бэлла, которая почти на всех фото корчит забавные «рожицы».

Климовой также удалось сфотографировать сына и дочь спящими, эти смешные снимки она поставила в конец опубликованной серии.

В описании к публикации актриса посетовала, что в этом году им с детьми не удастся вместе отдохнуть, так как она до конца августа загружена работой, младшие уезжают на дачу, а старшая дочь будет проходить практику, после успешно сданной сессии.

— Поэтому наслаждаемся совместными поездками по Москве и ближайшему Подмосковью, — заключила актриса.

Поклонникам понравилась новая серия снимков звездной семьи и они оставили под фото множество комментариев.

«Дети взрослеют, мама не меняется, молодеет с каждым днем»; «Клевая семейка! Екатерина – респект! »; «Какие же вы классные»; «Даже не верится, что все ваши, такая вы молодая, как сестренка»; «Какая вы счастливая! Такая семья», — написали они.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает сыновей Матвея и Корнея от бывшего супруга, актера Игоря Петренко, а также дочку Изабеллу от Гелы Месхи, с которым развелась в 2019 году. У артистки есть еще старшая дочь — Елизавета, рожденная в первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым.

Ранее Климова опубликовала видеозапись прогулки по Москве. Звезда в черном платье с открытым верхом, в длинных черных перчатках и с бокалом прошлась по улицам столицы.