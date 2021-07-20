СМИ: Принц Гарри получил аванс в 20 миллионов долларов за свою книгу

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Внук Елизаветы II, принц Гарри получил многомиллионный аванс за свою уже ставшую скандальной книгу воспоминаний. Мемуары будут опубликованы в издательстве Penguin Random House. Об этом во вторник, 20 июля, сообщает Page Six.

По информации издания, герцогу заплатили за мемуары около 20 миллионов долларов. Стало известно, что принц Гарри в тайне от всех работал над мемуарами в течение года. Его соавтор — журналист Джон Мерингер — якобы получил за свою работу аванс в один миллион долларов.

В понедельник, 19 июля, принц Гарри заявил, что отдаст все доходы, полученные от книги, на благотворительность, однако неясным остается факт, войдет ли аванс в эту сумму.

— Используя опыт принца, солдата и борца за социальные свободы, Гарри стал одним из самых заметных мировых лидеров благодаря смелости и открытости. Именно поэтому мы будем рады опубликовать его честную и вдохновляющую историю, — отметил генеральный директор Penguin Random House Маркус Доле.

По данным СМИ, мемуары еще не закончены. Предварительная дата выхода книги приходится на конец 2022 года. Кроме бумажной версии, будет выпущена аудиокнига.

Близкий к королевскому двору источник рассказал об отношениях между внуками Елизаветы II. По его словам, отношения между наследниками британского королевского престола — принцем Уильямом и его братом Гарри — сложно назвать теплыми. Лед не смогла растопить даже церемония открытия памятника принцессе Диане, на которой они оба присутствовали.