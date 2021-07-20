Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Два пешехода погибли при аварии на Варшавском шоссе

Татьяна Плотникова

Происшествия
Два пешехода погибли при аварии на Варшавском шоссе
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Роговское, деревня Кресты Карта всех событий

В районе деревни Кресты поселка Роговское в Новой Москве произошла авария, жертвами которой стали два человека. Об этом вечером вторника, 20 июля, рассказали в столичной Госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на 73-м километре Варшавского шоссе. Водитель большегрузного автомобиля допустил наезд на мужчину и женщину, передвигавшихся по проезжей части.

По предварительным данным, погибшие могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Для установления всех обстоятельств ДТП на место выехала оперативно-следственная группа, сотрудники Госавтоинспекции приступили к оформлению аварии, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Читайте также:
ДТПМоскваТиНАО
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Проверки ведутся круглогодично

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лучшим внезапно стал «ужастик»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нагорный Карабах: миротворчество на минном поле

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Короли коронабизнеса: почему ПЦР-тесты стоят дорого

Все мнения
О проекте