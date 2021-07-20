Два пешехода погибли при аварии на Варшавском шоссе

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Роговское, деревня Кресты Карта всех событий

В районе деревни Кресты поселка Роговское в Новой Москве произошла авария, жертвами которой стали два человека. Об этом вечером вторника, 20 июля, рассказали в столичной Госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на 73-м километре Варшавского шоссе. Водитель большегрузного автомобиля допустил наезд на мужчину и женщину, передвигавшихся по проезжей части.

По предварительным данным, погибшие могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Для установления всех обстоятельств ДТП на место выехала оперативно-следственная группа, сотрудники Госавтоинспекции приступили к оформлению аварии, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.