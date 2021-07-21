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Храмы УПЦ отметят крещение Руси праздничным перезвоном

Татьяна Плотникова

Общество
Храмы УПЦ отметят крещение Руси праздничным перезвоном
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

В день празднования 1033-летия крещения Руси во всех храмах и монастырях Украинской православной церкви будет совершен праздничный перезвон.

Колокольный перезвон по благословению митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в ознаменование праздника и как призыв к общей молитве начнется 28 июля в 12:00 и продлится 15 минут.

Накануне праздника, 27 июля, на Владимирской горке пройдет молебен, который возглавит предстоятель Украинской православной церкви. Затем начнется крестный ход со святынями и мощами, по маршруту от Владимирской горки по улицам столицы Украины до Киево-Печерской лавры.

Соответствующий циркуляр был направлен всем архиереям Украинской Православной Церкви, сообщается на официальном сайте Русской православной церкви.

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