Храмы УПЦ отметят крещение Руси праздничным перезвоном

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

В день празднования 1033-летия крещения Руси во всех храмах и монастырях Украинской православной церкви будет совершен праздничный перезвон.

Колокольный перезвон по благословению митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в ознаменование праздника и как призыв к общей молитве начнется 28 июля в 12:00 и продлится 15 минут.

Накануне праздника, 27 июля, на Владимирской горке пройдет молебен, который возглавит предстоятель Украинской православной церкви. Затем начнется крестный ход со святынями и мощами, по маршруту от Владимирской горки по улицам столицы Украины до Киево-Печерской лавры.

Соответствующий циркуляр был направлен всем архиереям Украинской Православной Церкви, сообщается на официальном сайте Русской православной церкви.