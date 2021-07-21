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СМИ: Писательские планы принца Гарри шокировали королевскую семью

Татьяна Плотникова

Развлечения
СМИ: Писательские планы принца Гарри шокировали королевскую семью
Фото: instagram.com/sussexroyal

Планы принца Гарри выпустить мемуары стали полной неожиданностью для британской королевской семьи, пишут местные средства массовой информации со ссылкой на источники в окружении наследника престола и отца Гарри, принца Чарльза.

В окружении членов королевской семьи восприняли новость о будущей книге как неприятный сюрприз. При этом от официальных комментариев в резиденциях Кларенс-хаус и Букингемский дворец отказались до публикации мемуаров.

Тем не менее, один из высокопоставленных помощников монарших особ рассказал, что принц Чарльз очень любит своих детей и по-прежнему трудится над обеспечением надежного будущего следующих поколений — включая как детей, так и внуков, пишет Daily Express.

О будущих мемуарах принца Гарри известно, что они будут опубликованы в издательстве Penguin Random House. Предварительная дата выхода книги приходится на конец 2022 года. Кроме бумажной версии, будет выпущена аудиокнига.

Предполагается, что гонорар Гарри составил 20 миллионов долларов, причем автор заявил, что отдаст все доходы, полученные от книги, на благотворительность.

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