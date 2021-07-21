Генерал рассказал об укреплении надежности системы ПРО Москвы

Фото: Минобороны РФ

Работы по модернизации системы противоракетной обороны Москвы подходят к концу. Об этом рассказал командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) генерал-лейтенант Андрей Демин.

Генерал отметил, что в результате модернизации системы А-135М стратегической ПРО Москвы будут вдвое увеличены тактико-технические характеристики по дальности и качеству обнаружения и сопровождения баллистических ракет, непрерывной продолжительности работы, надежности и дальности поражения назначенных целей.

Демин также рассказал, что на оснащении войск 1-й армии ПВО и ПРО (особого назначения) стоят две уникальные системы. В основе С-50М ПВО Москвы лежат современные автоматизированные комплексы «Байкал-1», «Универсал-1» и зенитные ракетные системы С-400, С-300ПМ2, «Панцирь-С». Вторая система — А-135М стратегической ПРО Москвы.

В задачи 1-й армии ПВО-ПРО входит прикрытие Москвы от ударов самолетов, крылатых ракет, боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет вероятного противника — то есть от всех существующих средств воздушно-космического нападения, пишет газета «Красная звезда».

На вооружение подмосковного объединения ПВО-ПРО по завершении испытаний поступит новейшая зенитно-ракетная система С-500. 20 июля в Минобороны РФ рассказали, что на полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. По данным средств объективного контроля, цель была поражена.