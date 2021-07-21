Глава Росздравнадзора Москвы предупредил о наказании за поддельные сертификаты о вакцинации

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Ответственность за фальшивые сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции грозит как продавцам, так и покупателям подделок. Об этом рассказал глава территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин.

Курынин напомнил, что Росздравнадзор совместно с правоохранительными органами ведет работу по выявлению фальшивых справок и сертификатов о вакцинации. При этом применяется крайне эффективный метод работы — контрольная закупка. Сведения о предложении подделок находят в интернете. Затем совместно с полицией инспекторы отрабатывают сайты или заявления от граждан, приходят в причастные к незаконной деятельности лечебные учреждения и устанавливают лиц, совершающих незаконные действия.

В целом ведомство совместно с правоохранительными органами отработало 47 подобных кейсов, материалы всех проведенных проверок готовят к передаче в суд. Речь идет не о единичных инцидентах, в рамках каждого кейса выявлены десятки правонарушений, отметил глава столичного Росздравнадзора.

Медицинским учреждениям, зарабатывающим на продаже сертификатов, грозят штрафы, приостановка деятельности, лишение лицензии. Часть решений о санкциях в отношении нарушителей принимает Росздравнадзор, часть — суд.

Что касается покупателей поддельных документов, Росздравнадзор аннулирует их и доводит информацию о случившемся до сведения работодателей.

Важно помнить, что при покупке фальшивки человек заведомо совершает незаконное действие. Вполне возможно, что суд и прокуратура найдут в их действиях состав преступления, рассказал Курынин «Известиям».

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил, что Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание за приобретение, хранение и использование поддельных документов — это относится и к сертификатам о вакцинации от коронавирусной инфекции. Даже если не дойдет до реального лишения свободы, негативные последствия, которые несет в себе судимость за совершение уголовного преступления, все равно доведется испытать на себе.