Юрист предупредил о наказании за покупку фальшивого сертификата о вакцинации

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание за приобретение, хранение и использование поддельных документов — это относится и к сертификатам о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Как уточнил специалист, ответственность за фальшивый сертификат может наступить по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса. В совокупности со статьей 236 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» это грозит штрафом в размере 80 тысяч рублей или годом исправительных работ. Если же данные нарушения по неосторожности привели к смерти человека, виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Юрист предупредил: даже если не дойдет до реального лишения свободы, негативные последствия, которые несет в себе судимость за совершение уголовного преступления, все равно доведется испытать на себе.

Что касается ответственности за изготовление подложных сертификатов, данный вопрос требует дополнительного разъяснения, считает Соловьев. Просто продажа фальшивки может квалифицироваться по статье 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение денежных средств гражданина путем обмана или злоупотребления доверием. Продавец поддельной справки знает, что реализуемый им «документ» не проходит ни по каким базам данных, и умышленно вводит покупателя в заблуждение относительно того, что у него возникнут такие же права, как и у вакцинированного гражданина.

Реализация сертификата может осуществляться при участии целой цепочки злоумышленников, включая недобросовестных медиков, которые имитируют процедуру прохождения гражданином всего цикла вакцинации и вносят необходимые сведения в документы и базы данных, а саму вакцину выливают в раковину.

В этом случае члены таких групп могут привлекаться к уголовной ответственности по частям 1, 2, 3 и 4 статьи 160 УК РФ (в зависимости от обстоятельств совершения преступного деяния). Наказание: денежные штрафы или до 2 лет лишения свободы. Кроме того, должностные лица, участвующие в таком преступном промысле, могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Также может быть применена статья 327 УК в части изготовления и сбыта заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, рассказал юрист агентству «Прайм».

В Москве активно ведется борьба со злоумышленниками, которые распространяют фальшивые медицинские документы. 15 июля в МВД рассказали о задержании в столице женщины, торговавшей поддельными справками о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса.

Кроме того, 15 июля в Москве возбудили дело о предъявлении поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса на портале «Госуслуги» с целью посещения заведений общепита. Первое уголовное дело о приобретении фальшивого QR-кода возбуждено в Москве 8 июля.