«Чудеса случаются»: Тодоренко и Топалов пустились на поиски Сары Джессики Паркер

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Российский поп-певец Влад Топалов и его жена, певица и телеведущая Регина Тодоренко попросили поклонников помочь в исполнении своей мечты: лично встретиться с голливудской актрисой Сарой Джессикой Паркер.

В Instagram Регины Топалов и Тодоренко объяснили, что находятся в Нью-Йорке, где сейчас снимается звезда «Секса в большом городе». Супруги записали видеообращение к Паркер, в котором назвали себя огромными поклонниками актрисы. По словам Топалова, он понимает, насколько знаменитость занята, однако надеется, что ему и Регине выпадет шанс лично пообщаться с Сарой Джессикой и сделать совместное фото.

Чтобы увеличить свои шансы на исполнение мечты, Топалов и Тодоренко попросили помощи у поклонников. Они предложили интернет-пользователям зайти на страницу Паркер в Instagram и оставить в комментариях под ее последним постом хэштег #meetRegina («Встреться с Региной»).

В аккаунте Сары Джессики Паркер действительно начали появляться комментарии с данным хэштегом. Сама актриса пока никак не отреагировала на видео Тодоренко и Топалова.

Сериал «Секс в большом городе», в котором Паркер исполнила роль журналистки Кэрри Брэдшоу, выходил с 1998 по 2004 год. Недавно было анонсировано его продолжение: авторы проекта планируют снять еще десять эпизодов по 30 минут каждый. Продолжение хотят снять в виде мини-сериала под названием «And Just Like That…».

В Сети появился первый официальный кадр со съемок продолжения «Секса в большом городе». На фотографии три повзрослевшие главные героини сериала идут по городу и с серьезным видом смотрят в камеру.