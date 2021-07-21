Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичный центр развития карьеры «Техноград» откроет бесплатный курс для мам

Полина Долганова

Город
Столичный центр развития карьеры «Техноград» откроет бесплатный курс для мам
Фото: pixabay.com

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» запускает новый бесплатный курс «Начни карьеру бухгалтера на удаленке» с 22 июля. Курс станет частью проекта «Мама онлайн». Занятия будут проходить в дистанционном формате.

Молодые мамы с образованием бухгалтера научатся составлять договор на обслуживание, формировать стоимость своих услуг, а также пройдут уроки общения с потенциальными заказчиками.

Курс состоит из шестичасовых вебинаров. Трансляции будут проходить на онлайн-платформе комплекса «Техноград».

— Городской проект «Мама онлайн» стартовал в апреле 2020 года. С момента запуска к нему присоединились более 20 тысяч женщин, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Занятия будут вести действующие специалисты по бухгалтерскому делу.

На первом тренинге, 22 июля, пользовательницам расскажут о различиях бухгалтерской работы и работы в рамках аутсорсинга.

На втором занятии, 23 июля, москвички узнают о плюсах и минусах удаленной работы.

На третьем вебинаре, 26 июля, речь пойдет об основных компетенциях современного бухгалтера.

Занятие, посвященное основам коммуникации с клиентом и сотрудниками на удаленке, состоится 27 июля.

В пятый день, 28 июля, пользователей научат формировать стоимость своих услуг.

Заключительный, шестой онлайн-урок даст слушательницам возможность погрузиться в основы брендинга компании.

Городской проект «Мама онлайн» был создан для того, чтобы москвички, которые воспитывают детей и имеют соответствующее образование, смогли «прокачать» свои бухгалтерские навыки и освоили новые методы работы, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также:
образование«Техноград»мамы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Проверки ведутся круглогодично

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лучшим внезапно стал «ужастик»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нагорный Карабах: миротворчество на минном поле

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Короли коронабизнеса: почему ПЦР-тесты стоят дорого

Все мнения
О проекте