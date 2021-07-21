В МИД России ответили на новые обвинения Польши из-за самолета Качиньского

Фото: МИД РФ

В МИД РФ ответили на слова заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Пшидача, который обвинил Россию в том, что она не хочет передать Варшаве обломки самолета Ту-154, потерпевшего крушение в 2010 году в Смоленской области.

— Утверждение о бессрочном удержании российской стороной обломков самолета не имеет под собой оснований, — написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, в настоящее время следствие продолжает вести расследование по данному факту, в то время как со стороны Варшавы в очередной раз поступили новые запросы. Согласно международной практике расследований воздушных катастроф, до завершения следственных действий и принятия окончательного решения по процессу вещественные доказательства должны оставаться в России. В связи с этим попытки Польши апеллировать к международным правам не имеют под собой никаких оснований, заключила Захарова.

СПРАВКА «ВМ»

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом страны Лехом Качиньским вылетела на траурные мероприятия в Катынь правительственным самолетом Ту-154. Из-за плохой видимости и невозможности разглядеть землю летчики решили посадить лайнер. Однако борт несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Северный и столкнулся сначала с деревьями, а после — с землей. В результате ЧП погибли все 96 человек, находившиеся в самолете.

Согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета в 2011 году, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством бывшего главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума лайнера, который пошел на посадку, несмотря на густой туман.

Нынешние власти Польши не согласились с выводами МАК и комиссии Миллера и создали вторую комиссию, которая уже несколько лет не может закончить работу и представить официальный отчет.

В МИД России много раз называли польское повторное расследование политически ангажированным.