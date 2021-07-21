Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более десяти районных судов в Москве эвакуировано из-за сообщений об угрозе взрыва

Михаил Алимов

Происшествия
Более десяти районных судов в Москве эвакуировано из-за сообщений об угрозе взрыва
Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Многочисленные сообщения о минировании судов столицы поступили утром в среду, 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

По состоянию на 09:47 сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в 12 московских судов, среди которых Останкинский, Преображенский, Чертановский, Измайловский, Кунцевский, Черемушкинский, Щербинский, Хорошевский, Зеленоградский и Гагаринский.

К работе уже приступили Троицкий, Никулинский и Преображенский суды.

Доступ посетителей в Мосгорсуд ограничен. На месте ожидается прибытие бригады кинологов, а в Мосгорсуде работает следственная группа в составе дознавателя, оперуполномоченного и кинолога, которые проводят проверку в апелляционном корпусе.

В мае «ВМ» писала о том, что в Сергиевом Посаде поступили сообщения о минировании банковских отделений. Злоумышленником оказался пьяный мужчина, угроза не подтвердилось. По данному факту возбуждено уголовное дело «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Читайте также:
судМосквасообщение о минировании
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Проверки ведутся круглогодично

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лучшим внезапно стал «ужастик»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нагорный Карабах: миротворчество на минном поле

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Короли коронабизнеса: почему ПЦР-тесты стоят дорого

Все мнения
О проекте