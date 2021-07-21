Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Центр «Космонавтика и авиация» пригласил на бесплатные «лунные» экскурсии

Ольга Маркова

Развлечения
Центр «Космонавтика и авиация» пригласил на бесплатные «лунные» экскурсии
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ 21 июля приглашает взрослых и детей принять участие в тематических экскурсиях «До Луны и обратно».

Мероприятия посвящены первой в истории высадке человека на естественный спутник Земли, произошедшей 21 июля 1969 года. Гостям расскажут подробности того, как американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин в рамках миссии корабля «Аполлон-11» впервые ступили на поверхность Луны. В дальнейшем они доставили на Землю пробы лунного грунта.

Экскурсанты рассмотрят глобус Луны, увидят полноразмерные макеты советских автоматических станций «Луна-3», «Луна-17», лунохода и узнают, как выглядит настоящий лунный грунт.

Посетителям расскажут о многолетних исследованиях спутника Земли, о том, есть ли на Луне вода и плотная атмосфера, на какой ее стороне можно найти море Москвы и сколько людей побывали на лунной поверхности.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

Читайте также:
ЛунакосмосВДНХ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Проверки ведутся круглогодично

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лучшим внезапно стал «ужастик»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нагорный Карабах: миротворчество на минном поле

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Короли коронабизнеса: почему ПЦР-тесты стоят дорого

Все мнения
О проекте