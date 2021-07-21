«Воруют, чтобы почувствовать себя дворянами»: Собчак высмеяла дворец главы ГИБДД по Ставрополью

Фото: roscongress / Елена Разина

Телеведущая и журналист Ксения Собчак высмеяла загородный дом начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, которого задержали по подозрению в организации преступного сообщества.

— Воруют, чтобы почувствовать себя дворянами, пожить немного в «Эрмитаже» на своих 25 сотках, — написала телеведущая на своей странице в Instagram.

Она также отметила, что дизайн «золотого дворца» является редкой безвкусицей, а также предложила сравнить его с домами, отличающимися стилем и минимализмом, по-настоящему богатых и успешных людей.

— Дорого — огромные окна и высокие потолки, а не низенький гипсокартон в вензелях, — подчеркнула Собчак.

О задержании Сафонова стало известно во вторник, 20 июля. В ходе спецоперации МВД и Росгвардии также были задержаны еще 35 сотрудников региональной Госавтоинспекции. В отношении задержанного начальника УГИБДД Ставропольского края и его подельников возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества».

Депутат Государственном думы РФ Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале фотографии загородного дома Сафонова. На кадрах запечатлен двухэтажный дом начальника ГИБДД, а также интерьеры здания. Убранство дома указывает на стремление его владельца к роскошной жизни. На снимках видно изобилие позолоты на самых разных предметах — от кухонных столов и люстр до унитаза в ванной.