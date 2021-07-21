СК начал проверку по факту избиения 7-летнего сына Пьехи

Стас Пьеха считает, что подавлять эмоции не стоит, и плакать для мужчины — это незазорно / Фото: Из личного архива

Следственный комитет начал проверку по факту избиения 7-летнего сына российского артиста Стаса Пьехи. Об этом в среду, 21 июля, «Вечерней Москве» сообщил адвокат Сергей Зорин, который представляет интересы семьи певца.

— Следственный комитет проводит проверку. Думаю, что в ближайшее время будет назначена судмедэкспертиза для того, чтобы установить степень тяжести вреда здоровью, который причинен как маленькому Пете, так и его бабушке, — сказал собеседник «ВМ».

Он также выразил надежду на то, что в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по факту случившегося и проведены все необходимые следственные действия.

Соседи Стаса Пьехи по коттеджному поселку напали на его семью, в результате чего пострадал 7-летний сын певца Петя. Инцидент произошел в понедельник, 19 июля. Ребенка избили соседи по коттеджному поселку Рощино под Петербургом. Именно там проводили последнее время бывшая супруга музыканта Наталья Горчакова, ее сын и еще несколько членов семьи. Вскоре после их приезда в соседний особняк заселилась жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. 7-летний сын артиста познакомился и начал общаться со средним ребенком, но в какой-то момент Безбородова стала препятствовать их дружбе.

Петя на это обиделся и решил напакостничать: он схватил карандаш и воткнул его в надувной бассейн. По словам очевидца, когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Мама Пети, узнав о случившемся, сразу вызвала полицию.