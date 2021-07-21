Эксперт оценил идею выдачи работодателями ипотеки своим сотрудникам

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Разрешить работодателям выдавать ипотеку для сотрудников под низкий процент, а также оформлять купленные квартиры в залог предложила федеральная сеть риелторских компаний. Данное обращение было отправлено на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. Авторы идеи уверены, что это поможет конкуренции на ипотечном рынке и приведет к лояльности сотрудников.

По мнению заведующего кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, на данный момент подобная схема уже существует. Он уточнил, что новая инициатива нацелена на то, чтобы такие отношения были приравнены к ипотечному кредиту.

— Нельзя забывать, что ипотека регулируется банковским законодательством, существует Центральный Банк России. Если распространить их возможности на такую категорию кредиторов, как работодатели, то придется еще возложить на них и все законодательство. А это вряд ли последним понравится, — пояснил эксперт.

При этом он считает, что инициатива по своей сути заключается практически в создании параллельной системы кредитования, чего стоит опасаться. По его словам, в первую очередь нужно подумать о стимулировании выдачи ссуд, а также посмотреть, каким образом можно проводить рефинансирование для таких работодателей, отмечает «ОТР».