Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт оценил идею выдачи работодателями ипотеки своим сотрудникам

Елена Фролова

Финансы
Эксперт оценил идею выдачи работодателями ипотеки своим сотрудникам
Фото: moscow-live

Разрешить работодателям выдавать ипотеку для сотрудников под низкий процент, а также оформлять купленные квартиры в залог предложила федеральная сеть риелторских компаний. Данное обращение было отправлено на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. Авторы идеи уверены, что это поможет конкуренции на ипотечном рынке и приведет к лояльности сотрудников.

По мнению заведующего кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, на данный момент подобная схема уже существует. Он уточнил, что новая инициатива нацелена на то, чтобы такие отношения были приравнены к ипотечному кредиту.

— Нельзя забывать, что ипотека регулируется банковским законодательством, существует Центральный Банк России. Если распространить их возможности на такую категорию кредиторов, как работодатели, то придется еще возложить на них и все законодательство. А это вряд ли последним понравится, — пояснил эксперт.

При этом он считает, что инициатива по своей сути заключается практически в создании параллельной системы кредитования, чего стоит опасаться. По его словам, в первую очередь нужно подумать о стимулировании выдачи ссуд, а также посмотреть, каким образом можно проводить рефинансирование для таких работодателей, отмечает «ОТР».

Читайте также:
Кредитипотекиработодатели
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Подвиг генерала Раевского

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Проверки ведутся круглогодично

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лучшим внезапно стал «ужастик»

Все мнения
О проекте