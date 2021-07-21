Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве пройдет без «пузыря» для команд

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Для участников чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве, не будет создан «пузырь», если не последует соответствующих рекомендаций. Об этом в среду, 21 июля, сообщил первый заместитель генерального директора организационного комитета чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России Илья Володарский.

— Полный «пузырь» создать не удастся в силу того, что соревнование длительное. Команды заезжают на две недели, полностью закрыть их, если на то не будет соответствующих жестких рекомендаций, мы не сможем, — рассказал он.

При этом организаторами турнира будут приняты некоторые эпидемиологические меры: каждая команда будет жить на отдельном этаже, за каждой сборной будет закреплен свой автобус, питаться спортсмены будут в выделенных зонах гостиничных ресторанов, есть и прочие ограничения.

Володарский заявил ТАСС, что на всей спортивной части мероприятия будет «чистая» зона с особыми условиями.

12 июля он сообщил агентству, что на турнире может быть применена система QR-кодов.

Только вакцинированных от COVID-19 зрителей, предположительно, пустят на игры чемпионата мира по пляжному футболу. Об этом 21 июня заявлял заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

На Фестивальной площади СК «Лужники» 5 июля началось возведение арены для чемпионата мира, который пройдет с 19 по 29 августа.

На территории «Лужников» также расположен один из крупнейших в мире центров вакцинации от коронавируса — его мэр Москвы Сергей Собянин открыл 7 июля.