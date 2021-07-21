«Мечтает вернуть свои деньги»: политолог объяснил слова Порошенко о возвращении Крыма

Фото: Официальный сайт президента Украины

Никаких оснований для того, чтобы Крым вернулся в состав Украины, на данный момент нет. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя слова украинского олигарха и экс-президента Петра Порошенко.

— Это очень самонадеянное заявление. Дело не в том, что это именно год, а в том, что человек определил точную дату. А в предсказаниях точные даты опасны: может не случиться. Так что Порошенко, как всегда, выдает желаемое за действительное, — считает Журавлев.

Политолог не исключает, что такими заявлениями Порошенко собирается вернуться в большую политику.

— Дело в том, что, когда на Украине человек у власти, у него денег больше, чем когда он от нее далеко. А с учетом ухода со своего поста министра внутренних дел Арсена Авакова — человека, опасного для Порошенко, — у бывшего украинского президента наверняка есть честолюбивые мечты вернуть те деньги, которые ему пришлось отдать государству в рамках уголовных дел, против него открытых, — предположил Журавлев.

Однако в целом его перспективы снова занять пост президента пока оценить трудно, уточняет эксперт. Порошенко точно найдет поддержку у элит, но остается под большим вопросом поддержка народа. Специалист напомнил, что на Украине только один президент переизбирался дважды — Леонид Кучма, а его второй срок с самого начала оказался провальным.

В этом плане, говорит Журавлев, на Украине все просто: если глава государства продемонстрировал свою некомпетентность — его не переизбирают. Порошенко таким качеством уже запомнился, заключил собеседник «ВМ».