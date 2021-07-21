Казанский стрелок Ильназ Галявиев признан невменяемым

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Казанский стрелок Ильназ Галявиев был признан невменяемым на момент совершения массовых убийств. Об этом сообщила газета Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания в среду, 21 июля.

— По нашей информации, Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств, — говорится в публикации.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину.