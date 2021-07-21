Стали известны подробности обнаружения секретной тюрьмы под домом в Ленобласти

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Бункер, который нашли во Всеволожском районе Ленинградской области, был обнаружен в ходе расследования дела об убийстве мужчины на дороге. Об этом в среду, 21 июля, сообщила старший помощник руководителя регионального СУСК РФ Мария Добрынина.

Она рассказала, что дело возбудили после убийства мужчины на трассе Сортавала — Санкт-Петербург. Тело с огнестрельными ранениями головы обнаружили в машине Mercedes. Следователями было установлено, что в погибшего стреляли из другого автомобиля, который потом уехал в сторону одного из домовладений за металлическим забором во Всеволожском районе.

Дом оказался нежилым, в нем не было ни предметов обихода, ни мебели. Под зданием сотрудники правоохранительных органов нашли трехсекционный подвал с металлическими дверьми. Внутри строения были найдены камеры с двухъярусными кроватями.

В понедельник, 19 июля, спецтехника засыпала здание песком.

Дом, под которым нашли бункер, был оформлен на жителя Санкт-Петербурга по просьбе его товарища. Мужчину ранее неоднократно допрашивали в качестве свидетеля. Он рассказывал, что никогда не был на этом земельном участке.

— Право собственности на него оформил по просьбе своего знакомого, который в свою очередь выполнял просьбу другого человека, умершего несколько лет назад, — уточнила Добрынина.

По данным издания «Фонтанка», владельцем бункера является петербуржец, официально сменивший фамилию на Эскобар, передает РИА Новости.

Частную подземную тюрьму с крематорием обнаружили 19 июля в заброшенном коттеджном поселке во Всеволожском районе Ленинградской области в 40 километрах от Санкт-Петербурга. Тюрьма состояла из подземных камер, закрывавшихся на специальные замки.

Аналогичное оборудование установлено в СИЗО «Кресты». В заброшенном сооружении была проведена система видеонаблюдения, а также находился пункт охраны.

Хозяева здания замаскировали его под дачный дом. Вокруг него построили высокий забор, а вход в подземную тюрьму перекрыли бетонной плитой. Перекрытие можно было опустить только с помощью гидравлической установки со скрытым механизмом запуска. На дачном участке журналисты также обнаружили баню с лазом, который вел к печи размером с человека.