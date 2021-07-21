Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Французские мелодии и песни Высоцкого исполнят на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения
Французские мелодии и песни Высоцкого исполнят на ВДНХ
Кадр из фильма «Вертикаль»

Концерты музыкальных коллективов Imperialis Orchestra и «Глобалис» пройдут в ближайшие выходные на ВДНХ в оранжерее павильона Республики Азербайджан. Музыканты сыграют французские мелодии и песни Владимира Высоцкого.

В субботу, 24 июля, состоится вечер французской музыки «Путешествие в Париж. Deja vu», где в исполнении Imperialis Orchestra прозвучат старые шлягеры французского шансона и современные композиции.

На следующий день, 25 июля симфонический оркестр «Глобалис» даст концерт памяти Владимира Высоцкого «Я, конечно, вернусь». Он будет приурочен ко дню ухода из жизни советского актера и барда.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте ВДНХ.

Кроме того, 25 июля в центре «Слово» на ВДНХ стартует серия бесплатных мастер-классов по журналистике «Летучка». Курс состоит из пяти встреч, каждая из которых посвящена отдельной теме. Мероприятия рассчитаны на ребят с творческой жилкой. Здесь будут сочинять, рисовать, писать.

Читайте также:
ВДНХВладимир Высоцкийконцерт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Подвиг генерала Раевского

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Проверки ведутся круглогодично

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лучшим внезапно стал «ужастик»

Все мнения
О проекте