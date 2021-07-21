Французские мелодии и песни Высоцкого исполнят на ВДНХ

Кадр из фильма «Вертикаль»

Концерты музыкальных коллективов Imperialis Orchestra и «Глобалис» пройдут в ближайшие выходные на ВДНХ в оранжерее павильона Республики Азербайджан. Музыканты сыграют французские мелодии и песни Владимира Высоцкого.

В субботу, 24 июля, состоится вечер французской музыки «Путешествие в Париж. Deja vu», где в исполнении Imperialis Orchestra прозвучат старые шлягеры французского шансона и современные композиции.

На следующий день, 25 июля симфонический оркестр «Глобалис» даст концерт памяти Владимира Высоцкого «Я, конечно, вернусь». Он будет приурочен ко дню ухода из жизни советского актера и барда.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте ВДНХ.

Кроме того, 25 июля в центре «Слово» на ВДНХ стартует серия бесплатных мастер-классов по журналистике «Летучка». Курс состоит из пяти встреч, каждая из которых посвящена отдельной теме. Мероприятия рассчитаны на ребят с творческой жилкой. Здесь будут сочинять, рисовать, писать.