Розыгрыш пяти машин среди привившихся от COVID-19 состоится в Москве 21 июля

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

В Москве 21 июля состоится розыгрыш 5 автомобилей. Выиграть смогут те горожане, которые получили 1 компонент вакцины от коронавируса в период с 12 по 18 июля.

Прямая трансляция розыгрыша будет вестись на телеканале «Москва-24». Уточнить свое имя в списках победителей можно также на официальном сайте мэра столицы. Для этого нужно будет ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.

С победителями свяжутся после эфира. Организаторы позвонят с номера +7 (495) 870-36-00 и объяснят, как забрать выигрыш.

Организаторы уже объявляли предыдущих победителей 23 и 30 июня, 7 июля, а также 14 июля. В общей сложности было разыграно 20 автомобилей Renault Logan. Каждый из них стоит около миллиона рублей.

Решение о запуске дополнительной программы стимулирования вакцинации принял мэр Москвы Сергей Собянин. Результаты будут объявляться каждую среду начиная с 23 июня в эфире телеканала «Москва 24». Главным выигрышем для вакцинированных, по словам главы города, по-прежнему останется здоровье.

Для москвичей старше 60 лет действует еще одна поощрительная акция «Миллион призов» (#ПобедимCOVIDВместе). В ней смогут поучаствовать те, кто привились первым компонентом вакцины до 15 августа включительно