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Праздник «Гарри Поттер идет в детский сад» пройдет в библиотеке имени Гайдара

Ольга Маркова

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Праздник «Гарри Поттер идет в детский сад» пройдет в библиотеке имени Гайдара
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната»

Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара 31 июля приглашает москвичей на праздник «Гарри Поттер идет в детский сад». Мероприятие приурочено ко дню рождения Джоан Роулинг.

В этот день в Гайдаровке откроется магический детский сад — Hogwarts Kindergarten of Witchcraft and Wizardry. В программе предусмотрены: распределение по группам в соответствии со способностями и интересам маленького волшебника; основы магических дуэлей для начинающих магов; тихий не-тихий час и магическая вечеринка.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте библиотеки.

Кроме того, детская библиотека имени А. П. Гайдара 31 июля зовет москвичей на программу «Большая маленькая наука», где они познакомятся с наукой, с хорошими научными книгами, интересными фактами и смогут закрепить материал на практике. Занятие посвятят магической науке.

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