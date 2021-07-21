МЧС продезинфицирует Ленинградский вокзал 22 июля

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Сотрудники МЧС России проведут дезинфекцию Ленинградского вокзала 22 июля. Работы будут выполнять специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Об этом в среду, 21 июля, сообщили в пресс-службе министерства.

— Двадцать второго июля МЧС проведет дезинфекцию Ленинградского вокзала и прилегающей к нему территории, — рассказал представитель пресс-службы.

Будут продезинфицированы все основные здания, перроны, а также входные группы, лифты и эскалаторы, передает РИА Новости.

Корреспондент «ВМ» 19 июля вместе с представителями добровольной пожарной команды «Спасение ПРО» посетил детские площадки в столице и выяснил, как именно их дезинфицируют. Поверхности обрабатывают специальным хлорным раствором. На обработку нескольких дворов у спасателей уходит чуть более часа.