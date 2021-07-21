Расследование причин гибели уток начали в Московской области

Фото: mep.mosreg.ru

Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области инициировали расследование гибели уток, которая произошла в водоемах Одинцовского округа. Такую информацию предоставили в пресс-службе ведомства.

Для того чтобы выяснить причины случившегося, экологические инспекторы взяли пробы воды и биоматериал из водоемов, где были обнаружены мертвые пернатые.

— Во-первых, важно отметить, что массовой гибели птиц не было. Речь идет о нескольких утках. Во-вторых, добавлю, что эксперты уже имеют на руках отрицательные результаты анализа на такие заболевания, как птичий грипп, болезнь Ньюкасла и орнитоз, — подчеркнул руководитель ведомства, зампред областного правительства Андрей Разин.

Как пояснил спикер, подобные случаи с водоплавающими птицами не являются редкостью для Московской области, особенно если речь идет о середине лета. Как правило, причиной смерти уток становится отравление испорченным кормом или сине-зелеными водорослями, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».