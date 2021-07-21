Тематическая карта «Тройка» для выпускников вузов появилась в столичном метро

Фото: Пресс-служба организации «Россия — страна возможностей»

В московском метро начали продаваться тематические транспортные карты «Тройка». Они посвящены Всероссийскому студенческому выпускному. Об этом в среду, 21 июля, сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

— В честь Всероссийского студенческого выпускного, организаторами которого выступили Министерство науки и высшего образования РФ и президентская платформа «Россия — страна возможностей», в кассах столичного метрополитена появились специальные брендированные транспортные карты «Тройка». Выпускникам вузов этого года, которые станут их держателями, будут предложены специальные бонусы от «Города» — программы лояльности «Тройки», — говорится в сообщении.

Всего будет выпущено 10 тысяч таких карт, приобрести их можно в кассах столичного метро по цене стандартной «Тройки».

Выпускникам будет предложен промокод на 200 жетонов — виртуальной валюты приложения «Город». Они смогут обменять их на реальные скидки, подарки и предложения в одной из более 6 тысяч точек продаж партнеров, передает пресс-служба.

С 20 июля в кассах Замоскворецкой линии столичного метро можно приобрести еще одну тематическую «Тройку» — на ней будет надпись «Спешите пешком». Карту представил московский Музей транспорта к началу проекта «Станция Музейная». Она вышла тиражом в 10 тысяч экземпляров.