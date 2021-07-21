Телефонная мошенница похитила у пенсионера почти полмиллиона рублей в Москве

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Столичный пенсионер лишился 454,7 тысячи рублей, назвав мошеннице реквизиты банковской карты. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в среду, 21 июля.

Инцидент произошел в середине июня. Злоумышленница позвонила мужчине на домашний телефон и представилась сотрудницей Пенсионного фонда. Во время разговора она рассказала потерпевшему о возможности получить социальные выплаты в размере пяти тысяч рублей.

Мужчина поверил и предоставил мошеннице данные карты. После этого женщина сняла с банковского счета пенсионера 454,7 тысячи рублей.

Москвич узнал о пропаже денег лишь месяц спустя, когда пришел в банк, чтобы снять пенсию, уточнили в МВД.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража», злоумышленнице может грозить до шести лет лишения свободы.

21 июля сообщалось, что полицейские задержали в столице интернет-мошенника, подозреваемого в хищении более 600 тысяч рублей. Он открыл магазин по продаже мобильных телефонов и другой техники известного бренда по заниженным ценам.

Мошенник также предоставлял клиентам возможность приобрести товары со скидкой по предоплате, а также предлагал заключить договор о партнерстве и продавать купленные гаджеты. Первый потерпевший приобрел смартфон по сниженной цене, затем заключил ряд договоров о поставке техники и оплатил заказ.

Подозреваемый должен был поставить товар через месяц, но вскоре перестал отвечать на звонки, а магазин и вовсе закрылся. Другая потерпевшая аналогичным образом заключила договор и внесла предоплату за телефон, который так и не получила.

Общий материальный ущерб превысил 600 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», подозреваемый находится под домашним арестом.