Сергей Собянин осмотрел первый заселяемый дом по программе реновации в Солнцеве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, улица Щорса Карта всех событий

Первый дом в столичном районе Солнцево готов к заселению по программе реновации. Здание на улице Щорса посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Пришла реновация в Солнцево — первый дом по реновации. Я надеюсь, что большинство домов достаточно быстро переселят в связи с тем, что здесь много стартовых площадок. И на месте ваших домов тоже будут строиться. Поздравляю с новосельем, — обратился он к жильцам новостройки.

Мэр предупредил горожан, что застройщик несет ответственность за строение. Если у москвичей возникнут вопросы, он обязан их решить. Также жильцы могут обратиться в штаб по приему жалоб и переселению.

— Здание индивидуальное, монолитное. По квартирографии — сделано под желания тех, кто сюда переезжает. И уже 90 процентов практически согласия. Это говорит о качестве строительства, — прокомментировал ситуацию с переселением генеральный директор компании-застройщика — концерна «Крост» Алексей Добашин.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщает, что новостройка имеет 24 этажа и 258 квартир. Из них 46 однокомнатных, 177 двухкомнатных и 35 трехкомнатных. В доме есть подземный паркинг на 124 машино-места.

Отмечается, что в здании создана безбарьерная среда. На нежилых этажах располагаются офисы и технические помещения. Дом оснащен пожарной сигнализацией, системами видеонаблюдения и «умными» счетчиками водоснабжения, теплоснабжения и электричества. Территория вокруг также благоустроена — имеются детская и спортивная площадки.

В него с 1 июля переезжают 180 семей — 523 жителя трех домов в Боровском проезде: дома № 1 (1964 года постройки), дома № 3 (1965 года постройки) и дома № 5 (1966 года постройки), передает агентство городских новостей «Москва».

Всего по программе реновации переселились или находятся в процессе переселения 290 домов. В 107 новостроек заселили и готовы заселить 43,9 тысячи жителей.

Мэр Москвы Сергей Собянин 2 июня осмотрел новостройку в столичном районе Митино, которая заселяется по программе реновации. По его словам, у новых домов, которые были возведены по реновации, улучшенная отделка, на одном уровне сделаны подъезды и лифт, а первые этажи отданы под организации торговли и услуг.