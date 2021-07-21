«Корчится от боли»: друг Соседова рассказал о состоянии обездвиженного критика

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Известный музыкальный критик Сергей Соседов начал приходить в себя после операции под местным наркозом, которую сделали ему накануне. Об этом в среду, 21 июля, рассказал друг Соседова, глава информационного агентства Intermedia Евгений Сафронов.

Сергей Соседов во вторник, 20 июля, во время очередной утренней зарядки занимался базовыми упражнениями для разминки и внезапно почувствовал боль. Фельдшеры обнаружили серьезный разрыв ахиллова сухожилия, срочно госпитализировали критика и прооперировали его.

По словам Сафронова, Соседов доволен белорусскими врачами, которые сделали операцию на высшем уровне.

Он уточнил, что критик получил травму в гостиничном номере. Соседов рассказывал другу об ощущении, что на него кто-то напал, хотя вокруг никого не было. Из-за сильных болей критик позвонил в оргкомитет фестиваля, чтобы вызвать помощь.

На данный момент Соседов пьет обезболивающие препараты, которые приглушают его чувствительность.

— Когда их действие проходит, Сергей корчится от боли. Но все должно быть хорошо. Хотя ближайшие шесть недель ему придется провести в гипсе, — уточнил Сафронов.

По предварительным данным, Соседов проведет в больнице еще несколько дней, пишет «Собеседник».