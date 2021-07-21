Иммунолог перечислил самые тяжелые последствия COVID-19

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Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал четыре самых тяжких последствия, которые может спровоцировать перенесенная коронавирусная инфекция.

По его словам, к ним относятся повреждение вирусом органов, гиперактивация иммунной системы и микротромбозы. При этом ученый уточнил, что крупные тромбозы врачи могут выявить, а микро — нет.

Помимо этого, у некоторых людей, перенесших COVID-19, медики диагностируют нарушение свертываемости крови. Как пояснил Крючков, в этих случаях пациентам назначают антикоагулянты.

— Мы сейчас говорим о симптомах, которые беспокоят человека. Не то, что один день его что-то побеспокоило, потом прошло, или два-три дня. А это именно то, что человека беспокоит и ухудшает его качество жизни, — отметил ученый.

При этом эксперт призвал отнестись к проявлениям этих последствий крайне серьезно и предостерег граждан от занятий самолечением, пишет «Царьград».