«В зависимости от премий»: Богомолов раскрыл свою зарплату в театре

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Режиссер Константин Богомолов опроверг информацию о высокой зарплате в Театре на Малой Бронной и назвал истинную сумму своего дохода. Ранее СМИ писали, что режиссер зарабатывает порядка 400 тысяч рублей.

Богомолов отметил, что после свадьбы с ведущей Ксенией Собчак его жизнь кардинально не изменилась, однако теперь он живет в пригороде. Чтобы не тратить много средств на такси, он купил автомобиль Mercedes GLE200.

— Не знаю, откуда взялась информация, что я зарабатываю тут 400 тысяч рублей в месяц. Зарабатываю от 100 до 150 в зависимости от премий, — пояснил Богомолов.

По его словам, у него есть возможность пользоваться служебной машиной театра, но он не ездит на ней в своих целях, пишет Teleprogramma.pro.