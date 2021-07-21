Ученые оценили вероятность появления более опасного штамма коронавируса

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Постоянная мутация вирусов является естественным процессом. Существует вероятность, что в будущем будут появляться новые штаммы SARS-CoV-2, представляющие большую опасность, чем ныне существующие. Однако противостоять им смогут существующие вакцины. Такое мнение высказал вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— У COVID-19 могут быть разные мутации. За этим процессом нужно постоянно следить. Пока все разработанные вакцины позволяют бороться с новыми штаммами. Конечно, они не так эффективны, как с предыдущей версией коронавируса, но работают. Поэтому делать прививку от новой инфекции нужно, — подчеркнул ученый.

Он добавил, что пока трудно определить, будут ли новые варианты ковида более опасными. Альтштейн уточнил, что вирус мутирует интенсивнее при быстром распространении, передает телеканал 360.

В свою очередь микробиолог Евгений Плисов подчеркнул, что даже самые опасные мутации коронавируса легче перенести, если вовремя пройти вакцинацию.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что есть большая вероятность появления более опасного штамма коронавирусной инфекции. По его словам, особенно в бедных странах степень распространения заболевания дает потенциал для появления новых мутаций.

Плисов уверен, что такое может случиться в любой момент, поэтому крайне важно заранее заняться профилактикой.

— Насколько быстро появятся новые штаммы, сложно сказать. Дело в том, что мутации представляют собой спонтанный процесс. Поэтому это может случиться завтра, через год или вообще не случиться, — отметил микробиолог.

Эксперт посоветовал не тянуть с вакцинацией, так как именно она снижает вероятность заражения любым штаммом, передает Общественная Служба Новостей.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский объяснил, что нельзя остановить процесс мутаций коронавируса.

— Следующее поколение человека появляется спустя девять месяцев. А вот новое поколение вирусов может образоваться спустя пару часов. И каждое следующее поколение будет обладать своими свойствами, — рассказал эксперт.

Он объяснил это тем, что вирус стремится выжить. Однако ученый подчеркнул, что пока ему не удалось побороть основную защиту от него — вакцину, отмечает «Радио 1».