Сергей Собянин осмотрел новый ледовый дворец в Солнцеве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Авиаторов Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый ледовый дворец в районе Солнцево в среду, 21 июля. Объект построили за счет частных инвестиций.

Двухэтажное здание с двумя ледовыми аренами расположено на улице Авиаторов. Строительство объекта завершилось в июне 2021 года.

По словам мэра, на данный момент в Москве почти нет площадок под спортивные объекты, которыми бы не интересовались инвесторы. Они продолжают строительство, несмотря на пандемию коронавируса.

— В Москве сейчас очень много площадок под спортивные объекты, и по большому счету, если раньше очень трудно они уходили с торгов — по три, по четыре раза торговали, то сейчас практически все уходят в легкую. Мы снизили стартовую цену, а в результате получается не меньшая цена, чем кадастровая оценка минимальная — чуть больше даже, — пояснил глава города.

Он уточнил, что спортивные объекты также интересуют самих москвичей.

— Мы рады, что получилось так это сделать, организовать с помощью Москвы. Москва, безусловно, оказывала нам поддержку в реализации данного проекта, — отметил представитель компании-инвестора, управляющий директор ледового дворца «Солнцево» Кирилл Хмарук.

Он добавил, что компания готова построить в районе академию тенниса, если власти помогут с выделением участка земли. Сергей Собянины ответил, что в правительстве Москвы рассмотрят такую возможность.

Мэр Москвы также осмотрел ход реконструкции филиала № 1 94 городской поликлиники № 212 в Солнцеве. По его словам, программа реконструкции эффективно работает, несмотря на небольшое недоверие местных жителей.

— Но тем не менее мы создали программу реконструкции, и она действительно дает результаты. Действительно получаются поликлиники высокого качества. Я думаю, что он не будет уступать новой поликлинике, которая сейчас строится, — подчеркнул Сергей Собянин.

Главный врач поликлиники № 212 Андрей Смирнов уточнил, что медики начнут работать в новых кабинетах уже в сентябре. На данный момент в поликлинику уже привезли новое оборудование и мебель.

При этом заместитель генерального директора компании-подрядчика «Проектстрой» Максим Фисенко доложил, что здание филиала поликлиники находится в высокой степени готовности, в настоящее время проводятся пуско-наливочные работы, пишет агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, Сергей Собянин осмотрел первый заселяемый дом по программе реновации в Солнцеве. Мэр предупредил горожан, что застройщик несет ответственность за строение. Если у москвичей возникнут вопросы, он обязан их решить