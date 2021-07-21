Эксперт предположил, закроют ли Турцию для туристов
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Недавние прогнозы о возможном закрытии турецких границ для иностранцев, скорее всего, не сбудутся. Такое мнение в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» высказал управляющий партнер турагентства «Сихорс Турс» Антон Горальчук.
По словам эксперта, заявление министра Турции могли неверно понять.
— Я думаю, что слова Мехмета Эрсоя неправильно интерпретировали. Его спросили: «Готовитесь ли вы [к неблагоприятному сценарию]?» и он сказал, что, да, готовимся. Это не означает, что он предупредил о закрытии Турции, — предположил эксперт.
Подробности в видеосюжете «ВМ»:
Специалист также отметил, что Мехмет Эрсой — владелец популярных турецких отелей. Ему невыгодно ограничивать поток туристов, уверен Горальчук.
Эксперт напомнил, что недавно в Турции вводились серьезные меры, которые при этом не ограничивали иностранцев.
— Весной [в Турции] была третья волна ковида. Правительство ввело немыслимые меры контроля и за короткое время решило проблему. Однако туристов эти ограничения никогда не касались, — отметил эксперт в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы».
Горальчук уточнил, что даже при временном закрытии границ отель можно легко перебронировать. Турецкие гостиницы часто идут навстречу и предоставляют лояльные условия переноса, заключил эксперт.
О возможном закрытии Турции для туристов стало известно в понедельник. Это может произойти, если в стране начнется рост количества заражений штаммом «дельта», заявил министр культуры и туризма Мехмет Эрсой.