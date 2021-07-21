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Эксперт предположил, закроют ли Турцию для туристов

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт предположил, закроют ли Турцию для туристов
Фото: Pixabay

Недавние прогнозы о возможном закрытии турецких границ для иностранцев, скорее всего, не сбудутся. Такое мнение в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» высказал управляющий партнер турагентства «Сихорс Турс» Антон Горальчук.

По словам эксперта, заявление министра Турции могли неверно понять.

— Я думаю, что слова Мехмета Эрсоя неправильно интерпретировали. Его спросили: «Готовитесь ли вы [к неблагоприятному сценарию]?» и он сказал, что, да, готовимся. Это не означает, что он предупредил о закрытии Турции, — предположил эксперт.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Специалист также отметил, что Мехмет Эрсой — владелец популярных турецких отелей. Ему невыгодно ограничивать поток туристов, уверен Горальчук.

Эксперт напомнил, что недавно в Турции вводились серьезные меры, которые при этом не ограничивали иностранцев.

— Весной [в Турции] была третья волна ковида. Правительство ввело немыслимые меры контроля и за короткое время решило проблему. Однако туристов эти ограничения никогда не касались, — отметил эксперт в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы».

Горальчук уточнил, что даже при временном закрытии границ отель можно легко перебронировать. Турецкие гостиницы часто идут навстречу и предоставляют лояльные условия переноса, заключил эксперт.

О возможном закрытии Турции для туристов стало известно в понедельник. Это может произойти, если в стране начнется рост количества заражений штаммом «дельта», заявил министр культуры и туризма Мехмет Эрсой.

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