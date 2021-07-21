Мужчина до смерти забил свою бабушку на востоке Москвы

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

СК задержал 24-летнего москвича, который до смерти забил собственную бабушку на востоке города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова в среду, 21 июля.

— Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказала представитель ведомства.

Инцидент произошел в одной из квартир дома на Открытом шоссе. Правоохранители обнаружили тело женщины 1955 года рождения с повреждениями головы и туловища, уточнила Иванова.

В совершении преступления, по словам представителя ведомства, подозревается 24-летний внук покойной, злоупотребляющий алкоголем.

Злоумышленнику предъявили обвинение. Следствие собирается ходатайствовать о заключении его под стражу.

Похожий случай произошел в Москве 9 июля. СК предъявил обвинения мужчине, который избил свою мать до смерти.

Труп 83-летней женщины обнаружили утром 7 июля в одной из квартир на улице 1905 года в Москве. На теле погибшей были видны множественные повреждения. Позже по подозрению в преступлении был задержан ее 59-летний сын, который регулярно злоупотреблял алкоголем.